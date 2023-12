María Barrera: “No hay persona que pueda aguantar tantas burlas, mofas, humillaciones e insultos"

La Intendente-Jefe de la Policía Local de Ourense, María Barrera, aseguró sentirse “enormemente satisfecha” tras la sentencia judicial que condena al ex concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, por acoso laboral contra su persona y contra el Concello de Ourense por no activar el protocolo antiacoso. En su primera entrevista tras saltar el caso María Barrera y después de conocerse la sentencia, la Intendente-Jefe de la Policía Local relató el “calvario” que vivió hoy en los estudios de Cope Ourense.





“Estoy enormemente satisfecha por el resultado, por el contenido, porque yo sé lo que he pasado y lo que he vivido” destacó María Barrera resaltando que fueron “vivencias muy tristes y lo he pasado muy mal”.





María Barrera relató que empezó en el año 2004 en la Policía Local de Ourense, en el 2012 asumió la Jefatura y entre los años 2014-2015 empiezan sus problemas. “Noto una corriente interna de descrédito que fue en aumento y “se hace una bola de nieve y la resistencia física y psíquica no lo aguanta” por lo que “causo baja en 2022”. “No se puede vivir esa situación porque un día es una mirada, otro día un no saludo y gota a gota se convierte en algo que es agotador porque eres la persona a la que te toman como un blanco” señaló la Intendente-Jefe de la Policía Local de Ourense, quien manifestó que “llegué a ser cuestionada por ser condecorada por mi trabajo realizado además con la divulgación por distintos medios para hacerme más daño”





“La palabra tiene mucho poder para lo bueno y para lo malo, te puede sanar y enfermar y cuando escuchas durante años humillaciones, ataques a tu reputación profesional y a tu desempeño y todo lo que haces está mal llegas a culpabilizarte” realtó María Barrera, quien añadió que “no hay persona humana que aguante esta situación tras burlas, mofas, humillaciones e insultos”





"LO HE PASADO MUY MAL"

En una entrevista en Cope Ourense, lamentó que “se banaliza el acoso psicológico en el trabajo” y se reafirma en que “lo he pasado muy mal”.

Tras estas situaciones vividas, decidió dar el paso y formalizar la denuncia por acoso laboral. “La decisión de dar el paso no fue fácil, intenté buscar ayuda por varios medios internamente con la queja en el Concello de Ourense y no fue posible y, cuando me di cuenta de que nadie tiene derecho a hacerte pasar por ello, tomé conciencia y entendí que moralmente debía hacerlo porque tengo dos hijas maravillosas que han sufrido conmigo” señaló María Barrera

En su intervención, recordó el momento en el que accedieron a su despacho en la Jefatura de la Policía Local “con una medida desproporcionada como era la forma de entrar en mi despacho y yo no sabía dónde estaban los objetos profesionales y personales, como las fotos de mis hijas” y ahí “comprobé la animadversión hacia mi persona”

















En una entrevista en Cope Ourense, María Barrera lamentó las “mentiras” que escuchó en el juicio con “ataques hacia mí y denostando a mi persona” y “me dolió el ánimo deliberado de hacerme daño”.





“No todo vale, no va en el sueldo que tus derechos fundamentales se vean vulnerados cuando vas a trabajar” destacó la Intendente-Jefe de la Policía Local de Ourense.





En la sentencia también se condena al Concello de Ourense por no poner en marcha el protocolo antiacoso. María Barrera afirmó que se sintió “muy sola” ya que “cuando tienes que hacer una queja para aperturar un protocolo de acoso es que las medidas preventivas no han funcionado”





“Cuando tienes que denunciar o hacer una queja para un protocolo de acoso ya llegas tarde porque el daño está generado en mayor o menor medida, y si no hay respuesta te sientes sola” resaltó María Barrera, quien lamentó el “daño moral, personal y familiar” que esto le supuso “porque mis hijas sufrieron mucho y eso es un gran dolor”.