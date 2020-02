Los vinos de Monterrei se promocionan en el casino de Madrid

La acción promocional de la Denominación de Monterrei en el Casino de Madrid, la primera realizada fuera de Galicia en este año, ha congregado a más de 200 asistentes, entre los que se encontraban socios de la entidad, sumilleres, representantes del sector de restauración y de medios de comunicación especializados.

Durante más de cinco horas, los asistentes a esta iniciativa, han realizado un viaje visual, olfativo y gustativo por el territorio de Monterrei a través de los tintos y blancos de la denominación. Además, han conocido de primera mano la historia y tradición vitícola de la zona, sus peculiaridades de suelo y clima, variedades de uva y tipología de vinos, además de elaboraciones o la importancia de los lagares rupestres, entre otras cuestiones.

Asimismo, en este viaje han podido catar vinos elaborados por bodegas embotelladoras de la Denominación de Origen Monterrei. En esta ocasión, las bodegas participantes en esta iniciativa fueron: Pazos del Rey, Ladairo, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Quinta do Buble, Terrae Monterrei, Trasdovento y Pazo das Tapias. Los vinos de Monterrei estuvieron acompañados de productos como mejillones al vapor, zamburiñas al horno, brocheta de rape y gambas y pulpo de las Rías (aportados por 5 Rosas Gourmet y El Mar al Punto); así como quesos de Arzúa-Ulloa, Tetilla y San Simón Da Costa (de la mano de Galicia Calidade).

En dicha acción promocional, celebrada por tercer año consecutivo en el Casino de Madrid, han participado Ana María Maqueda González (fundadora y directora de Fortius Beverage Consultants), Carmelo Aunión (director de Hit Cooking), Cristóbal Roldán Cobo (embajador de la República del Ecuador), Enrique de Vicente (propietario de Hospress y director general del restaurante La Pecera del Círculo), Felipe Montalbán Ruiz (director de Guía Intervinos), José Antonio Rupérez Caño (presidente del Centro Riojano Madrid), María Gloria Martínez-Manso Tricio, secretaría general del Centro Riojano Madrid), Matthew Desoutter (fundador y CEO de Dessoutter & James), Miriam Garrido (blogger especializada en gastronomía), Rosa Román Fernández (presidente para España de Chaîne des Rôtisseurs España), Violeta Agrici (embajadora de la República de Moldavia), Ana Belén Toribio (editora de la revista digital Gastro & Style), Daniel Waldburger (presidente de RCM Restaurantes y Tabernas Centenarios de Madrid y propietario de los restaurantes Casa Ciriaco y El Abuelo), Gabriela Llamas (fundadora y CEO de La Huerta del Emperador), Isabel Maestre (cofundadora y CEO de Isabel Maestre), José Luis Hernández (director de Pequeñas D.O's y del Concurso Nacional de Vinos de Pequeñas D.O's), José Luis Jiménez (periodista y crítico gastronómico de Radio Intercontinental), José Manuel Rojo González (director comercial de 5 Rosas Gourmet), José Valdearcos Cabrera, (director de comidas y bebidas de Paradores), Julio Lage (presidente de AEGAMA -Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid-), Rafael Rincón (fundador de El Trotamanteles) o María Isabel Mijares y García Pelayo (Presidenta de Honor, enóloga, escritora y divulgadora el mundo del vino; experta en Análisis Sensorial; directora y jurado de numerosos concursos nacionales e internacionales), entre otros.