Los vinos de Monterrei se promocionan en la Barcelona Wine Week

Los vinos de la comarca de Monterrei se promocionan desde ayer lunes en la Barcelona Wine Week, con la participación de una veintena de bodegas de la Denominación de Origen. Se trata de la segunda vez que los blancos y tintos acuden a este foro vitivinícola, en el que participan 828 bodegas y 70 sellos de calidad.

La D.O. Monterrei cuenta con un stand propio, en el que los visitantes reciben información sobre la historia y tradición vitivinícola de la zona, características edafoclimáticas, variedades de uva o tipología de vino, entre otras cuestiones. Además, se puede catar, in situ, las elaboraciones de las siguientes bodegas inscritas: Ladairo, Pazo das Tapias, Gargalo, Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Terrae Monterrei (Adegas Terrae), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento y Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo).

Con la asistencia a esta feria, la D.O. Monterrei pretende incidir sobre el sector profesional, “ya que la última edición contó con la visita de más de 18.000 profesionales, un 20% procedentes de 79 países, principalmente europeos y estadounidenses”, destaca la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva. “Por este motivo, la participación de la denominación ayudará a impulsar nuevos canales de comercialización y distribución para nuestras bodegas, además de reforzar nuestra imagen de marca en el mercado nacional e internacional”, finaliza.

En la jornada inaugural, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, visitó el stand del consello regulador de la denominación de origen Monterrei, donde brindó con la presidenta, Lara Da Silva, al conocerse el nombramiento a los Premios Verema 2022, donde la D.O Monterrei intentará conseguir el premio en la categoría a mejor consello regulador del vino.