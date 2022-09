Los trabajadores del metal en Ourense irán a la huelga

Los 4.500 trabajadores que el sector del Siderometal tiene en la provincia de Ourense están llamados a participar en la huelga convocada conjuntamente por los sindicatos UGT, CIG y CC.OO, los días 28 y 29 de septiembre y, de forma indefinida, desde el 5 de octubre.

Representantes de las tres fuerzas sindicales han explicado hoy en una rueda de prensa que a esta movilización se llega después de que la patronal del sector, tras 9 sesiones de negociación del convenio, no haya aceptado las reivindicaciones de los trabajadores.

Indalecio Gómez, de la CIG, explicó que "la patronal ofrece una subida salarial del 4%, pero los sindicatos reclaman un incremento del 6,5% para los años 2022 y 2023 y un 5% para el 2024, así como una cláusula de revisión salarial y que los atrasos se perciban desde el uno de enero". También solicitan un día más de libranzas sin consolidar para 2022 y un día a mayores para cada uno de los siguientes años, éstos consolidados.

Los representantes sindicales afirman que la huelga “está más que justificada”, porque son justas las reivindicaciones de los trabajadores ourensanos. Y es que “en el sector del siderometal de la provincia de Ourense se trabaja más horas y se cobra menos que en las empresas del mismo sector de las provincias de A Coruña y Pontevedra”, afirmó Manuel González, de UGT.

Y lo que no entienden es por qué muchas de las patronales, que tienen empresas en otras provincias gallegas, se niegan a mejorar el convenio en Ourense: “en otras provincias aplican otros convenios que son mejores, y no entendemos por qué no lo quieren hace aquí”, dice Justo Suárez, de CC.OO, recordando que “la mayoría de los trabajadores en esta provincia son peones, y un peón en Ourense cobra 1.162 euros al mes, mientras que en A Coruña el salario es de 1.407 euros y de 1.345 euros en Pontevedra”.

La convocatoria de huelga afecta a los trabajadores de concesionarios y talleres de reparación de vehículos, empresas de electricidad, mecanizados, y mantenimiento de ascensores, entre otros.