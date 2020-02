Jácome da marcha atrás y autoriza ambientación musical esta noche en las calles del casco histórico

El alcalde de Ourense ha dado marcha atrás en su decisión de suprimir la música de los Dj's en la celebración del Entroido.

La pasada semana Gonzalo Pérez Jácome anunció la anulación de los conciertos programados para el viernes y el sábado en la Praza do Correxidor, motivados, según dijo, por las presiones vecinales. Pero hoy ha cambiado de opinión y ha anunciado que esta noche, a partir de las 00:30 horas, habrá un Dj poniendo música en la confluencia de las calles Lepanto y Juan de Austria, al lado de la Catedral.

Jácome afirma que hoy ha firmado el decreto para la contratación del Dj " debido a la dilación contínua de los técnicos municipales en los departamentos de Cultura y Urbanismo, por el cruce de informes entre ambos departamentos".

Gonzalo Pérez Jácome ha dispuesto, además, que habrá 6 charangas amenizando la fiesta. Dos charangas serán itinerantes, y las 4 restantes actuarán en lugares fijos, concretamente, en las plazas do Ferro, do Correxidor, do Trigo y junto a la Iglesia de Santa Eufemia.