El incendio más devastador de la historia de Galicia alcanza las 17.500 hectáreas arrasadas
10 fuegos permanecen activos en la provincia de Ourense con 58.500 hectáreas calcinadas
Ourense
1 min lectura
58.500 hectáreas arrasadas y una situación que sigue preocupando por la voracidad de las llamas. Según informó la Consellería do Medio Rural, esta noche permanecen 10 incendios activos en la provincia de Ourense. El más grave de la historia de Galicia, el de Chandrexa de Queixa, sigue activo con 17.500 hectáreas arrasadas. El fuego de Oimbra y Xinzo alcanza las 12.000 hectáreas y Larouco-Seadur también alcanza las 12.000 hectáreas arrasadas, por lo que en pocas horas se duplica la superficie arrasada.
