COPE
Podcasts
Ourense
Ourense

El incendio más devastador de la historia de Galicia alcanza las 17.500 hectáreas arrasadas

10 fuegos permanecen activos en la provincia de Ourense con 58.500 hectáreas calcinadas 

El fuego causa estragos y deja una cortina de humo por toda la provincia

El fuego causa estragos y deja una cortina de humo por toda la provincia

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

58.500 hectáreas arrasadas y una situación que sigue preocupando por la voracidad de las llamas. Según informó la Consellería do Medio Rural, esta noche permanecen 10 incendios activos en la provincia de Ourense. El más grave de la historia de Galicia, el de Chandrexa de Queixa, sigue activo con 17.500 hectáreas arrasadas. El fuego de Oimbra y Xinzo alcanza las 12.000 hectáreas y Larouco-Seadur también alcanza las 12.000 hectáreas arrasadas, por lo que en pocas horas se duplica la superficie arrasada.

Escucha en directo

En Directo COPE ORENSE

COPE ORENSE

En Directo COPE MÁS ORENSE

COPE MÁS ORENSE

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00H | 17 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking