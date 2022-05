Un incendio calcina la maquinaria de una nave de tratamiento de madera en el concello de Rubiá (Ourense)

Un incendio calcinó gran parte de la maquinaria para el tratamiento de la madera en una nave situada al lado de la N-120, en el término municipal de Rubiá.

Según informa el 112 Galicia, la extinción del fuego requirió varias horas de trabajo para los equipos de emergencias, que comenzaron a la 01,30 horas de la madrugada de hoy, jueves, y finalizaron sobre las 07,00 horas.

No hubo que lamentar ningún herido en este incendio del alertó al servico de emergencia de Galicia la llamada de un particular, tras la que se pusieron en marcha los protocolos para activar un operativo compuesto por los Bomberos de Valdeorras y el GES de Valdeorras y de A Veiga, y se contó con el apoyo de los medios y recursos del distrito forestal de la zona y del Grupo de Apoio Loxístico de la Axencia Galega de Emerxencias, que trasladó una motobomba de gran capacidad que, finalmente, no fue necesario utilizar debido a la mejora de la situación y la suficiencia de los medios allí desplazados.

Desde el 112 Galicia también se avisó a la Guardia Civil y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 pero, al no resultar nadie herido, no enviaron medios.

Tras casi seis horas de trabajo, los servicios de emergencias lograron reducir el incendio que afectó a una gran parte de la maquinaria interna de la nave, así como al serrín acumulado en su interior.