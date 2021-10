Gonzalo Pérez Jácome: "políticamente hablando, no tengo miedo a morir. He muerto diez veces y sigo vivo"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha expresado sus sospechas sobre la procedencia de la denuncia que ha llevado a la Fiscalía de Ourense a presentar una querella contra él por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en relación al destino de las subvenciones percibidas por su partido, Democracia Ourensana, cuanto se encontraba en la oposición.

Según ha señalado hoy Jácome, la denuncia podría haber partido del entorno del PSOE, más concretamente de la que fue concejala de Urbanismo entre 2007 y 2015 en el último gobierno socialista, Áurea Soto: "Esta denuncia no viene de los tránsfugas, porque ya hicieron su denuncia en septiembre de 2020. Yo creo que viene del entorno del PSOE. No tengo pruebas, pero sospecho que es del entorno de Áurea Soto o de ella misma, que ya me denunció varias veces y ahora puede haber decidido hacerlo de forma anónima", explicó el alcalde de Ourense.

Gonzalo Pérez Jácome basa sus sospechas en errores que presenta la denuncia que, según dice, se preparó meses antes de su presentación, pues se comenzó a redactar en abril de 2020 y se presentó en octubre de aquel año: "Son tan zopencos que no le cambiaron la fecha y firmaron la denuncia el 1 de abril de 2020 y en ella vuelven a pedir, como una de las pruebas, las licencias de mi televisión a la Xunta de Galicia, licencias que ya había pedido en otra denuncia hace cuatro años", señaló el alcalde.

Jácome afirma que tiene "preocupación cero" por la denuncia. "Políticamente, he muerto 10 veces y sigo vivo", sentenció en referencia a las numerosas veces que se han presentado denuncias contra él y que no han prosperado, y los múltiples vaticinios negativos que se han vertido sobre su superviviencia y continuidad en la política, y que no han acertado.