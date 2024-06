A Fundación Otero Pedrayo entrega o 30 de xuño o Premio Trasalba 2024 a Maribel Outeiriño

A Fundación Otero Pedrayo fará entrega o domingo, día 30 de xuño, do Premio Trasalba 2024 á xornalista Maribel Outeiriño. A entrega do premio terá lugar na Casa Museo Otero Pedrayo en Trasalba, Amoeiro desde as 11:30 ás 14:00 horas.





O acto literario no auditorio da Casa Museo comezará coa intervención de Christian Switek -autor da tradución da obra de Otero ao alemán- que disertará sobre “A novela de Rosalía de Castro vista por Otero Pedrayo desde a perspectiva dun tradutor alemán de Rosalía” e posteriormente terá lugar unha actuación musical a cargo do cantautor Emilio Rúa. Na homenaxe a Maribel Outeiriño, a Laudatio a realizará Santiago Lamas e presentaráse o libro “Maribel Outeiriño. Unha fada céltica” a cargo de Susana Reboreda. O acto culminará coa entrega do premio, a intervención da xornalista e, como é tradicional, a lembranza de Otero Pedrayo.





Despois do acto de entrega do premio, faráse unha comida de amizade no souto da casa como cada ano desde que se festexa este día. Os interesados deben inscribirse antes do 26 de xuño tanto para asistir ao acto de entrega do premio como para o xantar, que terá un prezo de 25 euros por persoa.





UNHA TRADICIÓN DESDE 1983





O Premio Trasalba é unha distinción que a Fundación Otero Pedrayo entrega cada ano para agasallar a unha persoa ou institución que se teña salientado en promover a figura de Ramón Otero Pedrayo ou na defensa e espallamento da lingua e cultura galega. Estos premios comezaron en 1983 e, dende entón, concedeuse a escritores, músicos, historiadores ou xeógrafos como Xaquín Lorenzo, Francisco Fernández del Riego, Xosé Neira Vilas ou Manuel Buciños.