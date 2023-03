Extinguidos los incendios de Entrimo y Viana do Bolo tras arrasar 84 hectáreas. El fuego de la parroquia de Venceáns en Entrimo se inició ayer a las 20 horas y se extinguió a las 01:34 horas de hoy tras afectar a 14 hectáreas del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Por su parte, el incendio de la parroquia de Covelo en Viana do Bolo se extinguiió a las 23:42 horas de ayer tras calcinar 70 hectáreas.