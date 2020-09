Este año se han multiplicado por diez los daños causados por animales salvajes en los viñedos de Valdeorras

Las explotaciones agrarias de Valdeorras están sufriendo la plaga de la fauna salvaje.

El sindicato Unións Agrarias ha alertado de los problemas que causan jabalíes, corzos y ciervos, sobre todo, en las zonas de viñedo. En declaraciones a COPE Valdeorras, el responsable de Agricultura del sindicato, José Ramón González, afirmó que este año se han multiplicado por 10 los daños ocasionados por los animales salvajes en los viñedos de esta comarca ourensana, donde los destrozos pueden suponer para un viticultor pérdidas de más de 2.000 euros en una sola noche.

Desde Unións Agrarias reclaman medidas para conseguir un control de la población de fauna salvaje y evitar que crezca el número de animales, por lo que demandan de la Xunta que se aborde el problema, en coordinación con los TECOR y sociedades de caza. José Ramón González señala que la caza es la única forma de controlar la proliferación de estos animales: "el problema no es de los agricultores, porque éstos no pueden matar a los animales, pero alguien tiene que hacer algo para mantener a la población de fauna salvaje controlada, como hacen en Alemania, donde el ejército mata a los jabalíes. Lo que no se puede es que los agricultores estén alimentando a esos animales con los productos de sus cosechas".

González precisa que "la desertización del medio rural ha favorecido que algunas especies se reproduzcan más de lo normal, incluso más de lo que es bueno para el hábitat, por lo que hay una superpoblación de algunos animales que generan unos daños impresionantes", y recuerda que los servicios jurídicos de UUAA está tramitando en los juzgados las reclamaciones de daños de los agricultores afectados, en los casos de gestión negligente por parte de los TECOR y sociedades de caza responsables.