La sede del Consello Regulador de la Denominación de Origen Monterrei acogió esta mañana la cata de calificación de la cosecha 2023, en la que participaron representantes de asociaciones profesionales, restauración, consellos reguladores vivinitícolas y miembros del panel oficial de la denominación, calificando como “excelente” la añada 2023 (la última ocasión que se logró esta puntuación fue con la añada del 2016).

El equipo de cata destacó que “en blancos, la diversidad y complejidad de los vinos, a pesar de mantener un estilo identitario, cada uno de ellos marcaba registros diferentes dentro de los perfiles florales, vegetales y frutales característicos de la variedad Godello. Respecto a los tintos, destaca una maduración óptima donde primaban la fruta y las notas especiadas”.

Con el objeto de valorar la presente cosecha, una representación proporcional de vinos de la denominación se ha sometido al juicio del panel, cuyas muestras han sido analizadas " a ciegas" por cada uno de los catadores, manteniendo de esta forma criterios de objetividad al tratarse de muestras anónimas.

La nota final resultó del cálculo de la media de las puntuaciones concedidas por cada catador a cada una de las muestras, incluyendo en este cálculo tanto las referencias de blancos como de tintos. Finalmente, esta puntuación se ha trasladado a una tabla de correspondencias en donde se obtiene la calificación de cosecha.

El panel de cata ha estado conformado por María Patricia Presas (miembro representante de la Asociación de Enólogos de Galicia), Carlos Santos (sumiller de Makro Galicia), Javier Facal (sumiller Grupo A Mundiña), Alejandro Paadín (miembro de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Vin et des Spiritueux), José Luis Martínez (técnico representante del Consello Regulador Rías Baixas), Nuria Trigueros (miembro del Panel de Cata del Consejo Regulador de la D.O Monterrei) y Santiago Pérez (técnico representante del Consejo Regulador de la D.O. Valdeorras).