El PP en contra de la supresión de la Sala del 091 en Ourense

El Partido Popular considera "un error gravísimo" la supresión de la Sala del 091 en Ourense.

El presidente local y coordinador municipal del PP, Jesús Vázquez, y la portavoz Flora Moure, se reunieron con miembros del Sindicato Unificado de Policía, y con representantes de la Federación Veciñal Limial, Agrupación Miño y asociaciones vecinales de la ciudad, para analizar la decisión del Gobierno central de cerrar el servicio de la Policía Nacional de Ourense que recibe las llamadas de emergencia, para que éstas sean atendidas desde la Jefatura Superior de Policía en A Coruña a partir del 1 de marzo.

El secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, y su homólogo en Ourense, Antonio Pousa , explicaron que el tiempo de respuesta policial en Ourense es de 2-3 minutos, y que con el cambio ese tiempo será mayor, con las consecuencias que pueden suponer ante hechos delictivos que requieren de urgencia. Además, señalan que el servicio de la Policía Nacional se va a ver afectado negativamente desde el 1 de marzo si no se amplían efectivos, algo que piden si no se revierte la decisión de trasladar el 091 a la central de A Coruña.

Los concejales populares explicaron que desde febrero de 2020 han registrado iniciativas en el Congreso, en el Senado y en el Pleno del Ayuntamiento de Ourense exigiendo al Gobierno central que reconsidere la decisión.