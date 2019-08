Ciudadanos critica la ausencia de actividad cultural en Ourense durante el verano

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense ha mostrado su perplejidad por la decisión del alcalde de suspender la actividad cultural que el Ayuntamiento organizaba habitualmente en la ciudad durante el verano.

En una entrevista en COPE Ourense, el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, declaró que las explicaciones de Gonzalo Pérez Jácome no justifican que ourensanos y visitantes se queden sin actividades durante este mes: "la justificación del alcalde fue que no iba nadie a las actividades que durante los meses de verano organizaba el Ayuntamiento. Y, como no iba nadie, pues... para qué hacerlas", señaló Araújo, quien precisó que "si esa programación no les encaja, pues que hagan otra, porque consideramos que una ciudad en la que hay muchas personas que no han podido irse de vacaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, más la gente que nos visita, queda muy bien ver por las calles algún tipo de espectáculo que anima la ciudad y hace más agradable la estancia en Ourense".

En la entrevista, José Araújo fue muy crítico con la decisión de Jácome, con el que utilizó el sarcasmo para hacerle una propuesta alternativa para las actuaciones culturales: "el alcalde dijo que el otro día había visto a gente que hacían un espectaculo que estaban pidiendo por las calles, y que tenían más gente que los espectáculos que organizaba el Ayuntamiento. Por ello, yo le propuse a Jácome que compraran una cabra y que él, y algún compañero de su grupo de Democracia Ourensana, fueran dando el espectáculo por las calles".

Por otra parte, el portavoz municipal de Ciudadanos se refirió a la actitud infantil que ha adoptado el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, con el portavoz del PSdeG-PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. Según José Araújo, Jácome intentó fastidiarle las vacaciones al portavoz socialista cambiando la fecha del Pleno, que se iba a celebrar al finales de julio, y finalmente se celebró el viernes pasado, y también intentando que se iniciara la sesión justo cuando Villarino estaba compareciendo ante la prensa, minutos antes de la hora fijada oficialmente.