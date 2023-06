El ayuntamiento de Castrelo do Val acoge este sábado la III Frasca do Terrón

El ayuntamiento de Castrelo do Val acogerá este sábado, día 3 de junio, la tercera edición de la Frasca do Terrón, un evento que reúne a varios grupos de música y baile tradicional en el área recreativa de O Terrón. Las actividades arrancarán a las 9,30 horas con una caminata de 8 kilómetros. Los participantes saldrán de Castrelo do Val, hacia la localidad de Ribas para finalizar en el punto de partida en una ruta circular de dificultad baja.

A las 11:00 horas abrirá al público la feria de artesanía, con la participación de creadores y artesanos de la comarca de Monterrei. Ya a las 12,30 horas, está prevista la actuación de las asociaciones de mujeres rurales de la comarca y de la agrupación Candaira, como anfitriona del evento.

Por la tarde, a las 16,30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de los Monifates, una mezcla de música y títeres en un espectáculo diseñado para toda la familia. A las 18,00 horas, Alexandre Sotelino impartirá un taller de baile y, desde las 19.00h hasta las 21,00 horas están programadas variadas actuaciones musicales de diversos grupos de música tradicional, con el objetivo de impulsar la tradición y cultura gallega entre todo el público. La Frasca do Terrón rematará con la actuación del grupo tradicional Abóbriga a las 23,00 horas.

Al igual que en la última edición, el evento contará con servicio de bar y pulpeira, durante todo la jornada.