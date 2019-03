Barquero: "Renuncio a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Ourense pero no abandono la política"

Vázquez Barquero aseguró que renuncia a ser el candidato a la alcaldía de la ciudad de Ourense pero “no abandona” la política y seguirá como un “militante más”.

En una entrevista en la Cadena Cope en Ourense, Barquero aseguró que dimite como candidato a la alcaldía de Ourense “con gran dolor de corazón” porque “me postulé -para las primarias- conseguí el respaldo de los militantes y mayor respaldo que hace cuatro años y tenía un compromiso y una responsabilidad” pero decidió finalmente renunciar.

El dirigente socialista señaló que “no fue una decisión precipitada” y añadió que “no son situaciones fáciles y siempre dejan huella y una gran herida”.

Tras conocerse los cambios en la lista del PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, el candidato decidió renunciar a continuar como cabeza de lista del PSOE y también formalizó su renuncia a seguir como portavoz socialista en la corporación municipal y como concejal.

Con el adiós de Vázquez Barquero al Ayuntamiento de Ourense se pone fin a una corriente socialista con gran peso específico en los últimos años en el PSOE de la ciudad de As Burgas. Su primer eslabón fue Francisco Rodríguez, ex alcalde de Ourense en los mandatos municipales de 2.007 y 2.011 y que tuvo que dimitir tras la Operación Pokemon. Agustín Fernández lo relevó en la alcaldía y Marga Martín era la teniente de alcalde y abandonaron la vida política al finalizar el anterior mandato. Antes tuvo que irse otra de las piezas clave, Aurea Soto, la ex concejala de Urbanismo que dimitió tras abrirse juicio oral contra ella por el caso de la Plaza de San Antonio. En este mandato municipal, esta corriente seguía llevando la manija del PSOE con Vázquez Barquero en la portavocía y Carmen Dacosta como su lugarteniente. Carmen Dacosta, que fue secretaria general del PSOE en la ciudad, comunicó que al finalizar este mandato abandonaría la vida pública como sus anteriores compañeros. Ahora renuncia el último eslabón de la corriente socialista, quien fue concejal de Economía y Termalismo, portavoz del gobierno, ganador de dos primarias -la primera a Pachi Vázquez y la segunda a la oficialista Elena de Prada- y líder de la oposición. El PSOE cierra una página en su historia en la ciudad de Ourense.