Aurea Soto a Jácome: "Jamás presento una denuncia anónima"

La ex edil de Urbanismo del Concello de Ourense, Aurea Soto, negó presentar una denuncia anónima contra Jácome como sospecha el regidor municipal. El actual alcalde de Ourense señaló, tras presentar la Fiscalía una querella contra él por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, que una denuncia anónima podría haber partido del entorno del PSOE y más concretamente de Aurea Soto.





La ex edil indicó que “si hubiera presentado una denuncia lo habría dicho públicamente” por lo que “jamás una denuncia anónima”. “No sé qué le pasa por la cabeza a Jácome para decir eso y no le dedico ni cinco minutos” recalcó Aurea Soto en una entrevista en Cope Ourense. La ex edil socialista cree que es “excéntrico decir públicamente así un pensamiento”.





“Espero que prospere el tema porque estoy asustada y avergonzada como ciudadana tener como representante una persona de este cariz y que la Fiscalía haga su trabajo” señaló Aurea Soto, quien añadió que “es tan obvio la mezcla de lo público con lo privado con un medio de comunicación que tenía que tener un control y aquí es inexistente” en relación a la televisión local Auria TV.