La asociación de sumilleres Gallaecia premia a 11 vinos de Monterrei

La Asociación de Sumilleres de Galicia Gallaecia ha celebrado la cata final del concurso “Distinciones Gallaecia”, donde once vinos de la denominación de origen Monterrei han resultado premiados, de un total de 48 muestras presentadas, 21 tintos y 27 blancos, que pertenecían a las añadas 2016, 2017, 2018 y 2019. De las 72 referencias reconocidas en este concurso, once pertenecen a la denominación: en blancos Abeledos 2019, Ladairo Barrica 2018, Mara Moura 2019, Pazo de Monterrey Raúl Boo 2018, Trasdovento 2018, Vía Arxéntea 2019 y Vía Arxéntea Barrica 2018. En tintos, resultaron premiados Alto do Bacelo 2018, Father 1943 do 2017, Lobarzán Isaura 2018 y Lobarzán Isaura Bastardo 2018.

En esta edición del concurso “Distinciones Gallaecia”, que ha cumplido 22 años, participaron 641 vinos y destilados de todas las denominaciones de origen de Galicia. Asimismo, se han montado 14 paneles de cata conformados por 85 catadores de toda Galicia, acompañados sumilleres y técnicos de Zamora, Toro, Ribera del Duero y Rioja.

“Queremos felicitar a las bodegas que han conseguido estas distinciones”, destaca la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva, “lo que demuestra el excelente trabajo que se está realizando en Monterrei en los últimos años”.