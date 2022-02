Anoche se rompió una compuerta de la presa de Vilamartín de Valdeorras

La presa de Santiago-Sil, situada en Valencia do Sil, en el concello ourensano de Vilamartín de Valdeorras, sufrió anoche la rotura de una de sus compuertas, pero “no ha tenido consecuencias para la población”, según informa el 112 Galicia.

Sobre las 22,00 horas de ayer, martes, la empresa Iberdrola, que gestiona el embalse de Santiago-Sil, avisó al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia de la rotura de la compuerta, lo que ocasionó el aumento del caudal del río Sil aguas abajo.

Desde el 112 se envió información y se contactó con los alcaldes de los ayuntamientos de Vilamartín, A Rúa y Petín, situados río abajo, para activar las medidas de control y prevención.

Voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de estos ayuntamientos revisaron las márgenes del río y descartaron cualquier tipo de incidencia. Por su parte, el personal de la empresa también inspeccionó la zona y “comprobó el buen estado de los núcleos de población situados en el área de influencia del embalse, aunque seguirán vigilantes ante cualquier anomalía que se pudiera producir”, señala el 112 Galicia precisando que “hacia la una de la madrugada se detectó un considerable aumento del caudal del río en la zona del paseo de Petín, aunque sin ninguna consecuencia ni para las personas ni para los bienes, y poco después el nivel del agua recuperó los valores normales”.

Desde la empresa Iberdrola también se realizaron las correspondientes inspecciones y se comprobó "el buen estado de los núcleos de la población situados en el área de influencia" del embalse Santiago-Sil.

El Ayuntamiento de A Rúa informó a través de sus redes sociales que la rotura en la compuerta de la presa, situada en Valencia do Sil, "no ocasionó ningún daño ni entraña algún tipo de peligro" y añade que "revisadas las zonas de menor cota, se comprueba que no resultaron inundadas y el agua discurre con normalidad, suponiendo simplemente un incremento del caudal".