Tiene 22 años y ya dirige un Torneo Internacional de Tenis en Ourense: "Me dieron esta oportunidad y estoy muy agradecida"

Elsa Corral tiene 22 años y es la directora más joven de España de un torneo de tenis internacional. Esta mujer, natural de la parroquia de Dacón en el municipio de Maside, debutó como directora de un torneo nacional puntuable para el Campeonato de España el pasado mes de junio y, dos meses después, asumió el reto de dirigir el torneo internacional de tenis femenino W 50, disputado en Ourense.

En una entrevista en COPE Ourense, Elsa manifestó que “me dieron esa oportunidad y lo agradezco” y muestra su satisfacción porque el torneo “salió muy bien”. “Tener conocimiento de idiomas para estar con las jugadores ayuda mucho y lo hice lo mejor posible” resaltó la joven directora de un torneo internacional.

Elsa empezó a jugar al tenis a los 6 años y desde los 8 compite. Por ello “tengo facilidad para entender a las jugadoras que compiten y ellas están tranquilas y contentas” resaltó la joven ourensana, quien añadió que la edad “beneficia porque las jugadoras se ven muy próximas a mí”.

Su impulsor es Xosé Mosquera, presidente de la Federación Gallega de Tenis quien resaltó en una entrevista en COPE Ourense el trabajo de la directora del torneo internacional. “Fue un éxito” resaltó Mosquera, quien avanzó que pretenden que este torneo internacional dé un paso más el próximo año y se convierta en el W 75 con 75 puntos para la ganadora en la WITA y premios de 60.000 dólares.

Elsa señaló que su sueño sería ser directora en el futuro de Wimbledon