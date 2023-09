A Xunta valora con Emobi os seus proxectos de implantación en Galicia

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, mantivo un encontro co presidente e co CEO do grupo

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2023

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, reuniuse co presidente do grupo Emobi, Miguel Ángel Díaz, e co seu CEO, Guillermo Bergareche, para coñecer os proxectos nos que está a traballar esta empresa con miras a implantarse en Galicia.

Deste xeito, segundo lle explicaron á titular de Industria no encontro, Emobi aspira a desenvolver un proxecto para a fabricación de armazóns metálicas para distintos sectores como a eólica mariña e a terrestre, eidos nos que Galicia ten a oportunidade de posicionarse.

O grupo conta con experiencia no sector, con instalacións como a de Ponferrada dedicada á construción de estruturas eólicas, pero tamén con centros para a fabricación de estruturas metálicas con proxectos para estadios de fútbol, hospitais ou espazos comerciais. De feito rexistrou un forte crecemento na súa capacidade produtiva e nos seus volumes de facturación.





