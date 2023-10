A Xunta trasládalle ao Concello de Laxe os trámites necesarios para declarar unha área de rehabilitación integral no municipio

director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, e o alcalde de Laxe, José Luis Pérez, analizaron xuntos esta mañá as posibilidades existentes para que o concello coruñés poida solicitar a declaración dunha Área de rehabilitación integral (ARI), así como as condicións para a tramitación da mesma.

Neste sentido, o director aproveitou a reunión para explicarlle ao rexedor municipal os pasos que o Goberno local debe dar de cara á declaración dunha ARI e as vantaxes que a mesma pode ofrecer aos veciños da vila.

Tamén lle explicou as distintas liñas de axudas en materia de vivenda que a Xunta pon á disposición dos concellos galegos, como son o Fondo de cooperación ou as axudas para a rehabilitación de vivendas de titularidade municipal ou de infravivendas co fin de destinalas a uso residencial.

