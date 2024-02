A Xunta ten aberto ata o vindeiro día 30 de setembro o prazo para pedir as axudas para obter o carné de conducir

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, informou destas axudas para a xente moza durante unha visita a unha autoescola de Pontevedra

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, informou hoxe a un grupo de xente moza de que ata o vindeiro día 30 de setembro está aberto o prazo para solicitar as axudas para obter o carné de conducir. Fíxoo durante unha vista a unha autoescola de Pontevedra, onde tamén deu conta das vantaxes do Carné Xove.

Cristina Pichel explicou que a Xunta sufraga arredor do 50% do custe que ten obter sacarse o permiso de conducir de coche, autobús ou camión; con axudas que oscilan entre os 400 e os 1.300 euros en función do tipo de carné. Ademais, a directora xeral puxo en valor as vantaxes que ten o Carné Xove, que reciben de forma gratuíta nas súas casas as mozas e mozos galegos e co que poden acceder a descontos en numerosos establecementos e servizos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando