A Xunta salienta o papel da Festa do Percebe do Roncudo de Corme na posta en valor dun producto e dun oficio emblemáticos da Galicia mariñeira

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, asistiu hoxe á XXXI Festa do Percebe do Roncudo de Corme, unha celebración que serve para poñer en valor un produto e un oficio emblemáticos da Galicia mariñeira. O titular de Mar, que estivo acompañado polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, puido degustar este crustáceo, un dos máis demandados e cotizados do litoral da comunidade e froito do duro traballo das percebeiras e percebeiros que arriscan a súa vida para extraelo. Ademais, neste caso trátase dun produto especialmente exclusivo pois a actividade extractiva na zona do Roncudo unicamente se abre dúas veces ao ano, para a celebración desta festividade e durante o Nadal.

Esta cita gastronómica está organizada polo Concello de Ponteceso coa colaboración da confraría de pescadores de Corme e as percebeiras e percebeiros da zona. Na actualidade conta co título de Festa de Interese Turístico de Galicia e aspira a converterse tamén en Festa de Interese Turístico Nacional

. Nesta liña, o conselleiro do Mar desexou que tras esta XXXI edición veñan moitas máis pois trátase dunha das celebracións gastronómicas máis recoñecidas do verán galego e que leva aparelladas importantes actividades culturais e divulgativas vencelladas co percebe. Ademais, cada ano que pasa adáptase ás novas tendencias apostando pola sostibilidade e o coidado do medio ambiente con distintas medidas para reducir o lixo xerado polos asistentes.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando