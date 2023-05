A Xunta rematará esta semana as obras de mellora do firme da autoestrada AG-55, que fan necesarios cortes de ramais en horario nocturno a partir de hoxe

Retómanse os traballos suspendidos no outono polas condicións climatolóxicas, para finalizar agora o acondicionamento

Co fin de minimizar as afeccións ao tráfico e facilitar a mobilidade, as intervencións están programadas en horario nocturno, entre as 22,00 e as 7 horas, e habilitaranse itinerarios alternativos

Actuarase no enlace de Sabón, nos ramais de entrada e saída sentido A Coruña; no de Paiosaco, na saída sentido A Coruña; e no de Carballo leste, na entrada

As obras forman parte dos contratos de mellora do firme das autoestradas do Val Miñor (AG–57) e do treito A Coruña?Carballo da AG–55, cun investimento de 1,5 M?



Normal 0 false false false false ES

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2023

A Xunta rematará esta semana as obras de mellora do firme na autoestrada A Coruña–Carballo (AG–55), que farán necesario cortes de ramais en horario nocturno a partir de hoxe.

Na vindeira madrugada retómanse os traballos que foron suspendidos no pasado outono por mor das malas condicións climatolóxicas, co fin de finalizar agora o acondicionamento da capa de rodadura na citada autoestrada.

Co obxectivo de minimizar o impacto no tráfico, todos os traballos se programaron en horario nocturno: na noite deste domingo ao luns, entre as 00,00 e as 07,00 horas; e o resto de noites, entre as 22,00 e as 07,00 horas. Así, será preciso cortar varios ramais, sinalizando debidamente a alternativa.

De xeito máis concreto, actuarase no enlace de Sabón (PK 9+000), nos ramais de entrada e saída sentido A Coruña; no de Paiosaco (PK 17+000), saída sentido A Coruña; e no de Carballo este (PK 29+000), na entrada.

No caso do enlace de Sabón, procederase ao cambio de sentido na saída 589 da autovía A–6 (Uxes) e accederase á Coruña pola AC–12. No enlace de Carballo, entrarase polo acceso norte e haberá persoal na glorieta cara ao polígono de Bértoa para informar aos usuarios. No ramal de Paiosaco, na saída sentido A Coruña, habilitarase un paso para vehículos.

Estas obras enmárcanse nos contratos de mellora do firme das autoestradas do Val do Miñor (AG–57) e no tramo A Coruña?Carballo da AG–55, que supoñen un investimento total de 1,55 M?.

No marco destes contratos, o ano pasado realizáronse actuacións de mellora das características superficiais en 36.360 m2 na AG–55 e 105.681 m2 na AG–57. Nesta última vía tamén se eliminou un escalón lateral mediante un recrecido de beiravías para reforzar a comodidade e a seguridade dos usuarios.

Ademais executáronse intervencións de mellora estrutural en 24.056 m2 na AG–55 e en 23.475 m2 na AG–57, incluíndo unha campaña de selado de gretas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando