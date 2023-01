A Xunta reforzará este ano o equipamento de 13 GES da comunidade

O Goberno galego fará entrega de 6 furgonetas de servicios varios, 5 camións Bomba Rural Pesada (BRP) e 4 equipos de excarceración, entre outro material

Este material de emerxencias distribuirase entre os Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) con sedes en Mugardos, Padrón, Ortigueira, Ponteceso, Curtis, Friol, Monterroso, Muíños, A Gudiña, A Veiga, Ribadavia e Mos, así como o servizo municipal Terras de Celanova

O Goberno galego investirá máis de 2M? neste equipamento, no marco dos máis de 24M? destinados nos últimos anos en material cedido aos GES e aos servizos de Protección Civil

Normal 0 21 false false false

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2023

A Xunta reforzará o equipamento de emerxencias dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) coa entrega a 13 grupos neste ano de distintos vehículos ? 6 furgonetas 4,x4 e 5 camións Bomba Rural Pesada (BRP)– para mellorar a eficacia nas súas intervencións, así como 4 equipos de excarceración e outro material diverso para a atención de emerxencias. No caso de 2 deles –o grupo con sede en Curtis e o servizo municipal de Terras de Celanova– contarán cun novo vehículo e un equipo de excarceración.

O investimento neste equipamento ascende a máis de 2 millóns de euros, no marco dos máis de 24 millóns de euros destinados pola Xunta nos últimos anos ao reforzo do equipamento destes grupos e dos servizos de Protección Civil dos municipios, pese a tratarse dunha competencia local.

Por unha banda, distribuiranse 6 furgonetas de servizos varios que supoñen unha dotación de 655.759 euros, 109.293 euros cada unha delas. Son vehículos 4x4 cos que acceder a todo tipo de zonas e cunha cisterna de 450 litros de auga. Entregaranse na provincia da Coruña aos GES de Ferrol–Eume, O Sar e Caldas e Ortegal e Ferrol con sedes en Mugardos, Padrón e Ortigueira, respectivamente. Tamén ao de Friol–Palas de Rei na provincia de Lugo, mentres que na provincia ourensá recibirán cadansúa furgoneta o GES A Veiga–Viana e o que atende a zona Viana–Verín con sede na Gudiña.

A Xunta tamén fará entrega neste 2023 de 5 camións tipo Bomba Rural Pesada (BRP) cun custo total de máis de 1,2 millóns de euros. Os destinatarios destes vehículos serán o GES que dá cobertura á zona de Bergantiños con sede en Ponteceso e o que atende a área de Betanzos–Terras de Melide–Ordes con sede en Curtis, na provincia coruñesa. Pola súa banda, en Ourense reforzarase con estes camións o material do servizo municipal Terras de Celanova e o do GES da subzona do Ribeiro con sede en Ribadavia. Tamén contará cun novo BPR o GES con subsedes nos concellos pontevedreses de Mos e Redondela.

Estes vehículos, contan con tracción integral 4x4 e cunha cisterna de auga de capacidade de 3.500 litros de auga para intervir na extinción dos lumes contribuíndo a reducir a afectación na zona. Ademais, permiten o acceso a todo tipo de zonas, desde terreos urbanos, a estradas secundarias en áreas rurais e pistas forestais ou camiños.

Por outra parte, investiranse 228.000 euros en 4 equipos de excarceración para

tarefas de rescate e actuacións en emerxencias dos GES da zona Ulloa–Lugo–Chantada con sede en Monterroso, outro ao de Muíños que atende a zona da Baixa Limia, así como ao servizo municipal Terras de Celanova e ao GES

Betanzos–Terras de Melide–Ordes con sede en Curtis.

Cos novos equipos, valorado en 57.000 euros cada un, os grupos destinatarios contarán co material preciso para atender accidentes de tráfico con persoas atrapadas, rescates en espazos confinados ou outras estruturas colapsadas.

Cómpre lembrar que a Xunta aprobou a finais do pasado decembro a sinatura de dous convenios coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e as deputacións da Coruña e Lugo para financiar o desenvolvemento dos GES destas provincias. Así, o convenio coa Deputación da Coruña ten unha vixencia de dous anos, mentres que o asinado coa de Lugo é só para este ano.

ambas deputacións que no exercicio anterior rexeitaran as melloras propostas pola Xunta aceptaron aplicalas neste 2023 cos novos convenios. Así, incrementaranse en 40.000 euros os custos salariais dos efectivos dos GES, pasando de 280.000 a 320.000 euros, co obxecto de adaptalos ao seu custo real actual. Ademais, na provincia da Coruña, tamén se acordou equiparar o financiamento do servizo municipal de Noia ao resto dos GES, pasando de 155.000 a 320.000 euros.

Estas melloras xa se levan aplicando nos grupos da provincia de Ourense grazas ao acordo do ano pasado da Xunta coa Deputación ourensá e a Fegamp para manter o acordo durante catro exercicios, ata 2025. No caso dos GES da provincia de Pontevedra rexeitaran as medidas e o acordo actual vence a finais deste 2023.

O Goberno galego reafirma coas entregas previstas para este ano o seu compromiso coa creación e mantemento dos GES. Nesta liña, nos últimos anos a Xunta realizou un importante esforzo para reforzar o equipamento dos servizos de emerxencias dos municipios cun investimento de máis de 24 millóns de euros para as Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) e os GES.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando