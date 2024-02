A Xunta reforza o seu compromiso coa boa xestión dos fondos europeos

O conselleiro de Facenda e Administración Pública en funcións clausurou o Curso monográfico sobre custos simplificados nos fondos europeos do Marco 2021–2027

Sinalou que os fondos do anterior período axudaron a situar Galicia como a comunidade que máis medrou en PIB per cápita de toda España nas dúas últimas décadas



O conselleiro de Facenda e Administración Pública en funcións, Miguel Corgos puxo en valor o compromiso da Xunta coa boa xestión dos fondos públicos, en particular dos fondos europeos, durante a clausura do Curso monográfico sobre custos simplificados nos fondos europeos do Marco 2021–2027. Para Corgos, a participación de 240 persoas procedentes de distintos ámbitos demostra o interese por formarse e reforzar a capacitación administrativa dos empregados públicos da Administración autonómica.

Durante a súa intervención recoñeceu o papel que os fondos europeos do período 2014–2020 tiveron no desenvolvemento de Galicia nos últimos 35 anos, así como na redución das disparidades territoriais e sociais entre as rexións da UE. O conselleiro de Facenda en funcións lembrou tamén que estes fondos axudaron a situar Galicia como a comunidade que máis medrou en PIB per cápita de toda España, un 3,2% de media anual entre o 2000 e o 2021, o que supón case un punto por riba do crecemento medio anual de España.

Neste sentido, Miguel Corgos instou a tirarlle todo o proveito aos fondos europeos procedentes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia xa integrados, xunto cos fondos do Marco Financeiro Plurianual, no Plan Estratéxico da Xunta de Galicia 2022–2030, porque é a oportunidade para transformar a economía de Galicia e afrontar os retos pendentes para as vindeiras décadas, como o clima e os desafíos medioambientais, as transformacións tecnolóxicas, os cambios na orde mundial ou a demografía.

O responsable da Facenda galega en funcións amosouse convencido das vantaxes de aproveitar as leccións aprendidas do anterior período para abordar as novidades do actual Marco 2021–2027.

As opcións de costes simplificados, a temática do curso, concluíu, non só son importantes para alixeirar a carga administrativa e mellorar a eficiencia na xestión dos fondos europeos, senón que tamén implican un cambio no xeito de pensar sobre a organización e a utilización dos recursos financeiros.





