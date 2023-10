A Xunta reforza o achegamento da información xuvenil á mocidade a través de puntos itinerantes en centros de secundaria

Os estudantes poderán coñecer de preto todos os recursos, programas e axudas existentes en materia xuvenil e tamén activar o Carné Xove, que o Goberno galego enviou gratuitamente a toda a xente moza de 12 a 30 anos

A Xunta reforza o achegamento da información xuvenil de interese para a mocidade galega a través de puntos itinerantes nos centros de secundaria. O obxectivo é que os estudantes coñezan de preto todos os recursos, programas e axudas existentes en materia xuvenil e, ademais, poidan activar nestes mesmos puntos o Carné Xove, que o Executivo autonómico enviou gratuitamente a toda a xente moza de 12 a 30 anos.

Os centros educativos interesados nesta iniciativa deben solicitalo a través do formulario dispoñible na páxina web de Xuventude , indicando o mes do curso escolar no que lles interesa recibir a visita do punto itinerante de información xuvenil. O horario deste punto estenderase, como máximo, ao longo dunha xornada lectiva.