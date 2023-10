A Xunta recupera a través do voluntariado a ruta da ermida de San Estevo no Parque Natural Serra da Enciña da Lastra

Esta acción enmárcase no programa de voluntariado ambiental interxeracional, que desde xuño ata este mes de outubro desenvólvese durante as fins de semana en 18 espazos naturais de Galicia

Nesta edición do programa de voluntariado ambiental interxeracional ocupáronse o 96% das preto de 450 prazas ofertadas



A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, estivo hoxe coas persoas que esta fin de semana realizan tarefas de limpeza e conservación no Parque Natural Serra da Enciña da Lastra. Esta actividade enmárcase no programa de voluntariado ambiental interxeracional, que desde o pasado mes de xuño e ata este mes de outubro desenvólvese durante as fins de semana en 18 espazos naturais de nosa comunidade.

Cristina Pichel destacou a importancia que desta iniciativa para dar a coñecer, impulsar o respecto e coidar o patrimonio natural de Galicia desde unha perspectiva interxeracional. Con este obxectivo, lévanse a cabo tarefas de limpeza, sinalización, eliminación de especies exóticas invasoras ou de catalogación da fauna e flora de zonas de especial valor paisaxístico, ecolóxico e medioambiental.

A intervención voluntaria desta mañá na Serra da Eciña da Lastra centrouse na poda de árbores queimados na ruta da ermida de San Estevo. A xornada completouse cun percorrido polo centro de visitantes deste parque natural e rematou cun xantar na aldea de Pardollán.

Nesta terceira edición do programa de voluntariado ambiental interxeracional ocupáronse o 96% das preto de 450 prazas ofertadas, o que demostra o gran interese que esperta esta iniciativa. A media de idade dos participantes é de 33 anos e a persoa voluntaria de máis idade que participou ten 79 anos.

Ao abeiro desta iniciativa, programaronse accións nos seguintes espazos:

Parque Nacional das Illas Atlánticas (Illas Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada); nos parques naturais da Baixa Limia e Serra do Xurés, Invernadeiro, Serra da Enciña da Lastra, Monte Aloia, Fragas do Eume, e complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán; e nas reservas da biosfera Terras do Miño, na do Río Eo, Oscos e Terras do Burón, na das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, na Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel ZEC canón do Sil, e na reserva Ancares Lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá. Ademais, e por primeira vez, tamén se programaron actuacións nos Monumentos Naturais A Fraga de Catasós e Costa do Dexo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando