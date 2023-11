A Xunta prepara a xente nova a enfrontarse a procesos de selección de personal a través do Xuventude Mentoring

O obxectivo é que coñezan como enfocan as empresas a captación de talento, as fases dun proceso de selección e que gañen seguridade á hora de enfrontar a procura de emprego

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2023

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, destacou hoxe a boa acollida que están a ter entre a mocidade, as empresas e as entidades os programas Xuventude Mentoring e Xuventude Mentoring na Empresa e sinalou que están a demostrar serlles útiles á xuventude para os seus inicios profesionais. Así o dixo no inicio dunha nova xornada de networking dirixida aos participantes na cuarta edición do Xuventude Mentoring, que se celebrou no Centro coordinador de información xuvenil.

Esta actividade formativa de seis horas de duración desenvolveuse en dúas sesións, unha primeira teórica que xa tivo lugar e a desta mañá, de contido máis práctico. Ambas as dúas, protagonizadas polo impulsor de talento Josiño Pérez e a responsable de Relacións Humanas de Galchimia, Antía Blanco. Os participantes aprenderon a realizar unha estratexia de carreira profesional e enfrontáronse á experiencia de pasar un proceso de selección.

Os obxectivos desta sesión foron que os participantes obtiveran unha idea clara de como as empresas enfocan a captación de talento, coñeceran as fases polas que pasa un proceso de selección, descubriran ferramentas e consellos facilmente aplicables nestes procesos e gañaran seguridade á hora de enfrontar a procura de emprego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando