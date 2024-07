A Xunta premia os mellores proxectos de investigación dos estudantes que cursan o Bacharelato de Excelencia en Ciencias e Tecnoloxía

As alumnas gañadoras pertencen aos institutos IES Plurilingüe Eusebio da Guarda da Coruña, IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago e IES Blanco Amor de Ourense

“Os premios demostran a calidade e o talento que atesouran os estudantes galegos e convido a afondar máis na formación STEM”, destaca o conselleiro

Como novidade, a partir do vindeiro curso, as universidades galegas recoñecerán con créditos a participación do alumnado de Bacharelato neste programa





