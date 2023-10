A Xunta pon en valor a plantación de árbores nunha xornada de voluntariado

Boqueixón (A Coruña), 22 de outubro de 2023

O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, acompañado do alcalde do Concello de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, participou esta mañá nunha xornada de voluntariado de reforestación organizada polo Decathlon de Santiago de Compostela no Pico Sacro. No acto tamén colaboraron a Sociedade Cooperativa Ribeiran, a Asociación Medioambiental Amabul e o Concello.

Alí, plantáronse 26 sobreiras, 12 aciñeiras e 12 bidueiros , un total de 50 árbores facilitadas pola Xunta de Galicia. Tal e como indicou o director xeral, o Goberno galego busca apoiar este tipo de iniciativas, centradas na posta en valor dos montes galegos e en ensinarlle aos máis pequenos a súa importancia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando