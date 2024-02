A Xunta pon en valor o papel dos profesionais do urbanismo e da arquitectura para avanzar cara a unha ordenación sostible do territorio

Encarnación Rivas lembra que na actualidade 121 concellos xa contan con planeamentos urbanísticos, que benefician ao 40 % da poboación da Comunidade

O director da APLU fai fincapé na importancia da formación dos profesionais relacionados con este eido para preservar o territorio e a paisaxe

A directora da EGAP lembra que este tipo de actividades constitúen un foro de debate enriquecedor ao ofrecer a oportunidade de abordar todas as disciplinas e materias que conforman o urbanismo responsable

A Xunta de Galicia pon en valor o papel dos profesionais do urbanismo e da arquitectura para avanzar cara a unha ordenación sostible do territorio.

Durante o acto de apertura do Curso de técnico superior de urbanismo 2024–2025,

organizado pola Xunta, a través da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), e polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)?

a directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, salientou a importancia deste tipo de actividades para reforzar a formación destes colectivos. “Permitiralles acadar uns coñecementos indispensables para dominar as ferramentas técnicas, xurídicas, económicas, ambientais e sociais fundamentais para proxectar o noso territorio de xeito responsable”, subliñou.

Nesa liña, a directora xeral incidiu en que o Goberno galego leva anos traballando a prol do desenvolvemento dun urbanismo responsable. De feito, segundo lembrou Encarnación Rivas, na actualidade 121 concellos xa contan con planeamentos urbanísticos –117 plans xerais de ordenación municipal e 4 plans básicos municipais– adaptados á normativa vixente, que benefician ao 40 % da poboación da Comunidade.

Pola súa banda, o director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Jacobo Hortas, fixo fincapé na importancia da formación dos profesionais relacionados con este eido para preservar o territorio e a paisaxe e, ao mesmo tempo, evitar ilícitos.

A maiores, Hortas salientou o esforzo normativo levado a cabo pola Xunta coa aprobación da Lei do solo e o seu regulamento, a Lei de ordenación do territorio, o Plan de ordenación do litoral ou as Directrices da paisaxe, así como coa posta en marcha da Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo.

Para concluír, a directora da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Sonia Rodríguez–Campos, lembrou a importancia deste tipo de actividades para reforzar a formación destes colectivos, xa que constitúen un foro de debate “enriquecedor” e lles ofrecen a oportunidade de abordar todas as disciplinas e materias que conforman o urbanismo responsable, unha práctica da que, dixo, “Galicia é hoxe todo un exemplo”.

O Curso superior de técnico de urbanismo, con 350 horas de duración entre febreiro de 2024 e xuño de 2025, ten como finalidade que o alumnado adquira os coñecementos teórico–prácticos e as habilidades que os capaciten para actuar no mundo da ordenación do territorio e do urbanismo e responsabilizarse dos procesos de xestión do solo.

Nesta actividade formativa, que conta coa participación de 40 inscritos, partirase da análise e do estudo pormenorizado da normativa de ordenación do territorio e urbanística, con especial atención á autonómica galega, combinando o estudo dos fundamentos teóricos cunha completa formación práctica que se fai imprescindible no ámbito da ordenación do territorio e do urbanismo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando