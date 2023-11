A Xunta pon a punto a nova UCI do CHUAC que aumentará o número de boxes ata os 29 e todos eles individuais

Os conselleiros de Infraestruturas e de Sanidade visitaron este novo espazo que entrará en servizo en xaneiro de 2024

Comesaña sinala que a nova UCI forma parte da fase 0 do CHUAC, que supuxo un investimento de preto de 20 M? entre obra e equipamento

Os orzamentos do Goberno galego para o vindeiro ano contemplan preto de 40 M? para iniciar a fase 1 do CHUAC

Ethel Vázquez avanza que a mediados do próximo mes de decembro estarán adxudicados os tres contratos para a execución da Torre Polivalente, a demolición do Hotel de Doentes e o contrato de redacción do proxecto construtivo e de execución dos accesos, que suman un investimento de máis de 60 M?

A conselleira de Infraestruturas sinala que xa está entregado o proxecto básico de todo o Novo CHUAC e que o obxectivo é rematar no primeiro trimestre de 2024 o proxecto de execución

A Xunta priorizará a expropiación dos terreos de Pedralonga para as novas vivendas co obxectivo de licitar as obras de urbanización en febreiro e comezalas en xullo

Os expropiados poderán permanecer nas súas vivendas ata que sexa estritamente necesario liberalas para a execución das obras do Novo CHUAC, previsiblemente, ata avanzado o 2º semestre de 2024



O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, visitaron esta mañá a nova unidade de coidados intensivos do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, que aumentará o número de boxes ata os 29, o que supón cinco máis, e todos eles individuais. O titular da carteira sanitaria explicou que, será a partir de xaneiro, cando comezará a funcionar esta nova área, logo de planificar un traslado que non é sinxelo polo delicado dos pacientes e dos requirimentos técnicos. Logo diso, sinalou que restará só da fase O poñer en marcha os novos espazos de farmacia e de urxencias.

Os dous conselleiros estiveron acompañados na visita polo delegado territorial da Xunta, Gonzalo Trenor; polo xerente da área sanitaria, Luis Verde; así como pola xefa de servizo da UCI, Mónica Mourelo Fariña.

Comesaña detallou que esta nova unidade sitúase a continuación da actual UCI de coronarias, e utiliza o mesmo esquema organizativo que esta e, en consecuencia, poderanse mover a esta zona as camas de UCI de politraumatizados e coidados intermedios que están agora no quinto andar, e completar un bloque integral de críticos nesta sexta planta.

O conselleiro de Sanidade incidiu na aposta clara por este tipo de espazos a raíz da pandemia, onde se comprobou que o manexo das enfermidades infecciosas era máis operativo en espazos como este. Ademais, esta medida encaixa coa Estratexia de Humanización do Sergas, xa que estes espazos individualizados facilitan o confort de pacientes e familiares. Ao respecto, Comesaña remarcou que o seu departamento conseguiu, nesta lexislatura, que todas as UCIs galegas permitan a presenza, durante as 24 horas, dos pais e nais no caso de nenos ou neonatos.

Para o responsable da sanidade pública galega, espazos como o que hoxe visitaron os dous conselleiros facilitan as contornas máis humanizadas a todos os pacientes críticos. Este é, –dixo Comesaña–, o modelo de UCI que existe nos hospitais máis novos dos Sergas, Lugo e Vigo, e se implantou, a través de reformas específicas, no de Santiago de Compostela e Ourense, e do mesmo xeito se implantará nas ampliacións que se están a levar a cabo en Ferrol e Pontevedra e na Coruña.

Na súa intervención no acto de hoxe, Comesaña dixo que, coa posta en marcha deste novo espazo, a Xunta está a pechar unha fase que supuxo en total un investimento de preto de 20 M?, entre os 13 da obra e os case que sete de equipamento. Case a metade dese investimento en equipos, uns tres millóns, foi destinado á UCI para as camas de críticos, respiradores, ecógrafos, equipos de monitorización, entre outro aparataxe.

Tamén incidiu Comesaña en que a Xunta puxo en marcha, nestes últimos meses, varios novos espazos neste hospital, entre os que destacou os novos hospitais de día, con preto de 100 postos; e a nova unidade de hospitalización, con 15 habitacións.

Para rematar a súa intervención, puxo en valor que o Proxecto de Orzamentos para 2024 prevé 250 millóns para infraestrutura e equipamento hospitalario, remarcando que preto de 175 millóns destinaranse a obra hospitalaria.

Pola súa banda, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, referiu que os case 40 M? consignados nos Orzamentos da Xunta de 2024, cos compromisos plurianuais por importe de 445 M?, permitirán avanzar nos tres proxectos que están agora mesmo en marcha: a execución da Torre Polivalente, que será a primeira edificación icónica do Novo CHUAC e que suporá un investimento de máis de 35 M?; a demolición do Hotel de Doentes, necesaria para executar o anel perimetral que bordeará o hospital, cun investimento de 1,4M?; e a redacción do proxecto construtivo e de execución dos accesos, que suporá un investimento de máis de 24 M?.

Avanzou que estes tres contratos, que suman un investimento de máis de 60 millóns de euros, estarán adxudicados a mediados do mes de decembro para, tras a súa sinatura, comezar os traballos. No caso dos accesos, as obras iniciaranse unha vez redactado o proxecto de construción.

Sinalou, ademais, que xa está entregado o proxecto básico de todo o Novo CHUAC e que o obxectivo é rematar no primeiro trimestre de 2024 o proxecto de execución.

Ethel Vázquez referiu que, co obxectivo de adiantar o máximo posible a solución para as vivendas que é preciso reubicar, a Xunta vai adiantar o levantamento das actas de ocupación correspondentes ao sector residencial de Pedralonga, o terreo destinado á reubicación das vivendas, á segunda semana de febreiro. Isto permitirá licitar as obras de urbanización no mes de febreiro e comezar os traballos en torno ao mes de xullo.

En todo caso, subliñou, estase traballando e avanzando de forma dialogada cos expropiados, e deixarase que aquelas persoas que queiran seguir nas súas vivendas o fagan ata que sexa imprescindible para a execución das obras do Novo CHUAC, polo que, previsiblemente ata avanzado o 2º semestre de 2024 poderán seguir nas súas casas.





