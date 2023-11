A Xunta planifica en Vigo a nova Estratexia turística de Galicia 2024-30 en colaboración co sector

O delegada territorial, Ana Ortiz, destaca como piar fundamental do futuro plan “a sustentabilidade, tanto económica como social e ambiental”

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, participou este martes na mesa de traballo celebrada en Vigo para deseñar a diagnose que servirá de base para a Estratexia Turística de Galicia 2024–30 de xeito participativo coas aportacións do sector. Co encontro organizado en colaboración co Clúster do Turismo, o Goberno galego pretende dar cabida a todos os profesionais e recopilar información para incluír a súa visión e suxerencias.

“Esta futura estratexia terá como un dos seus piares fundamentais a sustentabilidade tanto económica, social como ambiental”, sinalou a representante autonómica. Ana Ortiz lembrou que dende o ano 2021 ata finais deste 2023 a línea de traballo da Xunta en materia turístca estivo marcada pola planificación realizada trala pandemia co Plan Director “Galicia Destino Seguro”

Ademais, engadiu que agora a Xunta de Galicia, por medio de Turismo de Galicia, xa está a planificar a próxima polo que comenzou cun proceso de diagnoses previo que permitirá coñecer “de manera analítica e, dende unha visión de conxunto, o estado de situación” do turismo en Galicia para elaborar a futura folla de ruta.

“A Xunta foi quen de levar a cabo a reactivación turística de Galicia trala crisis sanitaria provocada pola Covid–19 e recuperar, e mesmo superar, indicadores de ocupación e rentabilidade anteriores á pandemia”, apuntou.

Destacou tamén que na actualidade, grazas a colaboración público–privada, están realizándose 20 mesas de traballo en toda Galicia –seis na provincia de Pontevedra– nas que participan distintos axentes públicos e privados do sector e que xa contaron coa participación de máis de 270 persoas. Así, ata o 1 de decembro, analízanse a situación actual valorando as necesidades e os retos para os próximos anos e se recolle información directa dos axentes do sector.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando