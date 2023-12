A Xunta participa na 28º edición do certame de Tarxetas de Nadal de Special Olympics

A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, fíxolle entrega ademais de catro vehículos para mellorar a atención aos seus usuarios

A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, presidiu esta mañá o xurado que escolleu os traballos seleccionados no 28º certame autonómico de Tarxetas de Nadal de Special Olympics Galicia. Esta edición contou

coa participación de 32 entidades de toda Galicia e presentáronse arredor de 915 deseños diferentes.

Este certame é unha das citas clásicas de Special Olympics Galicia e cada ano conta cunha gran aceptación entre todas as entidades da Comunidade que traballan no ámbito da atención ás persoas con discapacidade intelectual. A directora xeral felicitou os participantes e animounos a seguir demostrando cada día do que son capaces.

Ademais, Abeijón fíxolle entrega a Fademga e a Special Olympics de catro vehículos para mellorar a atención nos seus centros e que se enmarcan dentro da orde específica impulsada polo Goberno galego con este fin. En concreto, concedéronselle 114.000? para facerse con dúas furgonetas e dous vehículos sostibles e enchufables.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando