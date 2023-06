A Xunta outorga os Premios Escolares Innovaugas a 4 colexios de Cee, Xove, Ourense e Nigrán polos seus proxectos sobre o uso responsable da auga

Os gañadores foron o CPR Manuela Rial Mouzo de Cee, con ‘As pinguiñas viaxeiras’; o CEIP Pedro Casares de Xove, con ‘Gota a gota tamén se esgota’; o colexio Carmelitas de Ourense, co vídeo ‘Xornal Auga’; e o colexio Estudio de Nigrán, co vídeo ‘A auga’

A directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, presidiu hoxe a entrega dos galardóns ao colexio Manuela Rial Mouzo de Cee, co proxecto ‘As pinguiñas viaxeiras’; ao CEIP Pedro Casares Rollán de Xove, co traballo ‘Gota a gota tamén se esgota’; ao colexio Carmelitas de Ourense, co vídeo ‘Xornal Auga’; e ao colexio Estudio de Nigrán, co vídeo ‘A auga’.

Tamén resultaron finalistas centros como o Colexio Galaxia, de Ribeira; o CEIP Xoaquín Loriga de Lalín; ou o Colexio Lar, de Mos.

En cada provincia, o xurado seleccionou 4 equipos finalistas e, de entre eles, o gañador por provincia recibirá 3.000 euros como premio. Aos restantes finalistas tamén se lle concede un agasallo consistente nun bidón de auga fabricado con plástico reciclado.

O obxectivo é o fomento entre o alumnado de primaria, cun enfoque didáctico adaptado aos novos tempos, da adquisición de bos costumes na utilización da auga e o coñecemento do comportamento dos ecosistemas hidrolóxicos naturais, as dinámicas fluviais ou os riscos asociados a eventos extremos ou ao cambio climático.

Os Premios Escolares Innovaugas 2022, para incentivar a educación ambiental entre os máis novos arredor da utilización da auga e a preservación do medio natural, desenvolvéronse por iniciativa conxunta da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, e da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e estaba dirixida aos centros educativos do primeiro e segundo curso de primaria de toda Galicia.

Esta convocatoria enmárcase no proxecto Innovaugas 4.0, promovido pola Xunta para acadar solucións novas para a xestión integrada avanzada das augas, optimizar os recursos hídricos e dar resposta a longo prazo ás demandas dos diferentes usos, en equilibrio co medio natural.

O proxecto Innovaugas 4.0 conta cun orzamento de 7 millóns de euros e está cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014–2020.

Innovaugas 4.0 foi seleccionado polo Ministerio de Ciencia e Innovación no ano 2020 e conta cunha axuda de fondos europeos de 4,2 M?, sendo cofinanciado tamén pola Axencia Galega de Innovación, con 700.000 euros, e por Augas de Galicia, con 2,1 M?.





