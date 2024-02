A Xunta outorga os premios da 7ª edición do concurso de carteis escolares co gallo do 8-M, Día Internacional da Muller

Entre as 124 propostas presentadas, resultaron gañadores os traballos de alumnado de centros da Coruña, Arteixo, Vigo, Moaña, Guitiriz e O Carballiño con mensaxes a prol da igualdade entre mulleres e homes

A Xunta vén de outorgar os premios da sétima edición do concurso de carteis escolares convocado co gallo do 8–M, Día Internacional da Muller. Así, o xurado vén de decidir entre as 124 propostas presentadas no marco das tres categorías do certame, recoñecendo o traballo de centros educativos da Coruña, Arteixo, Vigo, Moaña, Guitiriz e O Carballiño.

Na primeira categoría, dirixida a infantil e aos cursos de primeiro, segundo, terceiro e cuarto de Educación Primaria, obtivo o primeiro premio alumnado de 1º de Primaria do

CEIP Seara do concello pontevedrés de Moaña, co seu cartel titulado Remando cara á igualdade

. Mentres, o segundo galardón recaeu en alumnas e alumnos de 3º e 4º de Primaria do CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga da localidade lucense de Guitiriz, polo seu traballo baixo o lema Súmate ao feminismo: búscanse homes feministas.

Na segunda categoría, para quinto e sexto de Educación Primaria e primeiro e segundo da ESO e de Educación Especial, resultaron gañadoras co primeiro posto dúas alumnas de 1º da ESO do IES Manuel Chamoso Lamas do municipio ourensán do Carballiño, co seu traballo Eduquemos na igualdade. Pola súa banda, o segundo premio foi para alumnas e alumnos de Educación Especial do CPR Agarimo da localidade coruñesa de Arteixo, pola súa proposta Igualdade á vista.

Por último, na terceira categoría, dirixida a terceiro e cuarto da ESO e a primeiro e segundo de Bacharelato, de FP básica ou de ciclos de grao medio e superior, obtivo o primeiro premio alumnado de 1º de Bacharelato do IES Plurilingüe Durmideiras da cidade da Coruña, polo seu cartel titulado Aínda queda moito por cambiar. Mentres, o segundo galardón foi para unha alumna de 4º da ESO do CPR Plurilingüe Alba de Vigo, polo seu traballo A loita continúa.

A Xunta de Galicia quere poñer en valor a calidade dos traballos presentados e agradecer aos centros a súa participación, reflexo do seu compromiso coa igualdade.

Cabe engadir que desde o ano 2018, cando comezou a celebrarse este concurso, téñense presentado preto de 700 carteis escolares nas tres categorías do concurso. Das 124 que concorreron este ano, 25 presentáronse na primeira categoría, 50 na segunda e 49 na terceira.

Con este concurso, así como con outras accións convocadas desde a Xunta de Galicia, búscase incidir na importancia de concienciar sobre a igualdade de oportunidades desde idades temperás. Neste caso, o certame que se organiza cada ano converteuse ademais nun espazo de intercambio de ideas e experiencias na loita contra a desigualdade.

Ligazón para descargar os carteis gañadores:





