A Xunta lembra que mantén aberta a liña de indemnizacións por animais falecidos a causa da Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE)

A Consellería do Medio Rural foi pioneira en habilitar estas axudas e destinou máis de 200.000 euros a esta finalidade, para compensar a morte de 409 animais de 195 explotacións, no anterior período de circulación do vector transmisor da doenza

Compre salientar que nestes momentos xa se está comercializando, baixo prescrición veterinaria, unha vacina autorizada fronte ao virus da EHE, desenvolvida pola farmacéutica galega Zendal

A Xunta continúa reclamando ao Ministerio de Agricultura a activación urxente dos 15 millóns de euros comprometidos para a loita contra esta doenza e que, entre os custos subvencionables, se permita incorporar a vacina

Culicoides,spp





