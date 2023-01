A Xunta intégrase na comisión que coordina a Axenda Cultural Común con Portugal para 2023 e 2024

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2023

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participaron hoxe na reunión constitutiva da Comisión de Coordinación para a Axenda Cultural Común con Portugal, na que se integra a Xunta de Galicia.

Trátase dunha comisión que se enmarca nos obxectivos e accións previstas na Estratexia Común de Desenvolvemento Transfronteirizo España–Portugal que outorga á cultura e un potencial dinamizador do territorio. A comisión identificará proxectos culturais e patrimoniais que conformarán anualmente a Axenda Cultural Común con Portugal. Na reunión expuxéronse algúns proxectos en marcha impulsados desde Galicia como o programa de intercambio cultural co Norte de Portugal Nortear, o festival organizado polas escolas de idiomas Aritmare, o mercado profesional do sector cultural e musical galego portugués MUM Músicas do Minho ou o programa educativo Ponte...nas Ondas!, entre outros.





