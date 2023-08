A Xunta instalará placas fotovoltaicas en 61 centros educativos que permitirán aforrar un 30% no consumo

O Goberno galego licita estas instalacións de autoconsumo por máis de 1,7M? co obxectivo de acadar escolas máis eficientes e respectuosas co medio ambiente

Román Rodríguez destaca a gran actividade en obras este verán e sinala que o seu departamento traballa intensamente nos preparativos do novo curso

Explica que os colexios e institutos galegos contarán con máis profesorado e máis aulas o vindeiro curso a pesares de perder case 2000 alumnos

A Xunta investiu máis de 950.000? nos últimos anos no IES A Xunqueira I, un orzamento que se suma ao millón de euros destinado á instalación de biomasa



Pontevedra, 21 de agosto de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades visitou hoxe o Instituto IES A Xunqueira I de Pontevedra, onde comprobou o resultado das obras de rehabilitación integral deste centro. Tal e como sinalou, a esta actuación sumarase unha instalación fotovoltaica de autoconsumo. A este respecto, Román Rodríguez anunciou que a Xunta de Galicia vén de licitar a instalación de placas solares en 61 centros en toda Galicia, para o que investirá un total de 1,7M?.

“Con elas prevemos un aforro medio do 30% do consumo, cifra que variará en función do gasto enerxético de cada un. De feito, neste centro a redución podería ser incluso algo superior”, indicou. Desta maneira, lembrou, “avanzamos nun dos obxectivos principais do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, que é o de acadar uns centros educativos máis eficientes e respectuosos co medio ambiente”. O custo medio de cada instalación fotovoltaica é de 28.000?, importe que varía lixeiramente en función do centro.

A tres semanas do inicio das clase, Román Rodríguez destacou a gran actividade en obras este verán e avanzou que o seu departamento traballa intensamente nos preparativos do vindeiro curso escolar, previsto para o 11 de setembro. En total, a Xunta está a impulsar 444 obras de mellora en 305 centros educativos de Galicia, o que supón 87 actuacións máis que o pasado 2022. O orzamento é de 76,5M?, un 19% máis.

Nesta mesma liña, o conselleiro destacou tamén a aposta que o Goberno galego fai por reforzar aulas e profesorado no inicio do novo curso malia ao descenso demográfico.

“A partir de setembro teremos 2000 alumnos menos no conxunto do sistema público, especialmente en Infantil e Primaria. Aínda así, os centros educativos contarán con máis unidades e máis profesorado que o curso pasado”, declarou. Uns recursos que, tal e como explicou, se incrementarán aínda máis unha vez se compute a Formación Profesional, unhas ensinanzas que medran cada ano e cuxa matrícula está aínda aberta.

“O mapa educativo é vivo e evoluciona en función das etapas, dos cursos e das áreas xeográficas, polo que cada ano hai que facer unha adecuación ás necesidades de cada centro”, explicou. “Isto fai posible que o ensino galego sexa un sistema de excelencia en moitos parámetros como o investimento por alumnos, os servizos complementarios ou o abandono escolar, entre outros, recoñecidos por informes como o PISA. Ademais, contamos cun rateo alumno/profesor do 9,8 fronte á media estatal de 11,4”, afirmou.

No referido á rehabilitación integral do IES A Xunqueira I, o conselleiro sinalou que consolida un investimento superior aos 950.000? nos últimos anos en obras de mellora neste centro. A isto hai que sumar a instalación dunha central de biomasa que dá servizo a todos os centros da Xunqueira e que supuxo un investimento de 1M?.

Cun importe superior aos 735.000?, a rehabilitación integral deste instituto incluíu o illamento do centro con sistema SATE, a mellora de elementos construtivos como os falsos teitos ou a renovación do revestimento interior do centro, a instalación dun ascensor ou a reforma dos aseos da planta de acceso, entre outras actuacións.

A intervención enmárcase no investimento de máis de 9,7M? en centros educativos na cidade de Pontevedra este verán en materia de obras. Todas elas forman parte do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta coa que a Xunta está a modernizar as instalacións educativas facendo fincapé en cuestións como a mellora da eficiencia enerxética, nas que este tipo de instalacións fotovoltaicas supoñen un salto de calidade.





