A Xunta inicia as obras de emerxencia para reparar a tubaxe danada na estrada PO-534 en Forcarei

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, iniciou na xornada de hoxe as obras de emerxencia para reparar a tubaxe danada na estrada PO–534, no treito entre Cachafeiro e Folgoso, no concello de Forcarei.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, acompañado polo xefe territorial de Infraestruturas, José Luis Díez, supervisou esta mañá o comezo destas obras.

A actuación está a iniciarse coa demolición do firme na zona afectada polo deterioro da tubaxe inferior, que corría risco de derrubo, para o baleirado do terraplén mediante escavación para a conformación dun camiño de acceso a medida que se vaia descendendo ata chegar á tubaxe danada.

Paralelamente, tamén se iniciou a retirada de materiais para proceder á corrección de fendas e do firme deteriorado e para chegar ata a tubaxe que precisa ser substituída. Está previsto que todo este material, que se estima que terá un volume considerable xa que o terraplén ten 20 metros de altura, se acopie nesta mesma contorna para proceder á súa reutilización nos posteriores traballos de reconstrución da estrada.

A continuación, reemprazarase a tubaxe de arco metálico, de 3 metros de diámetros e 35 de lonxitude, que servía para canalizar un regato que pasa pola parte inferior da calzada e que presentaba sinais de deterioro.

A intervención de emerxencia céntrase en substituír esta tubaxe por outra prefabricada de formigón, xa que permite acelerar os prazos da obra e ten unha gran durabilidade.

“Xa se está a mirar a posibilidade de dispoñer desta gran peza e, se xa a hai no mercado, adiantará a obra, posto que non será necesario encargala de xeito específico”, indicou o representante autonómico, que lembrou que o prazo estimado das obras será de varias semanas, condicionado ás circunstancias meteorolóxicas e ao subministro dos materiais.

Deste xeito, as obras consistirán no fresado do firme da estrada, o baleirado do terraplén coa correspondente escavación e conformación dun camiño de acceso, a retirada do tubo danado, a execución do novo paso do regato, a reconstrución do terraplén e, xa ao remate, a disposición do firme e a súa sinalización.

Este tramo de case cinco quilómetros entre Cachafeiro e Folgoso, pertencente á estrada autonómica PO–534 Lalín–Folgoso, permanece pechado ao tráfico desde o pasado martes para evitar danos ante o risco de derrubo.

Para garantir a mobilidade na zona, habilitáronse e sinalizáronse os desvíos alternativos a través da estrada EP–7106, que conecta a nacional coa contorna do campo de fútbol de Forcarei; e a través da propia N–541 ata Vilapouca, completando o percorrido pola PO–536 ata Cachafeiro.





