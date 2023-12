A Xunta impulsará proxectos innovadores na economía social para atraer talento e crear nichos de emprego no medio rural

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade promove o novo proxecto ‘O noso reto solidario’ coa finalidade de propulsar o emprendemento na economía social a través de modelos inclusivos e sustentables

Para levalo a cabo, a Xunta asinou convenios coas fundacións Roberto Rivas, Amicos e Marcelino Botín–Sanz de Sautola y López dotados con 25.000 en total

O obxecto é fomentar o emprendemento a través de novas iniciativas de economía social no ámbito rural, que sexan inclusivos coas persoas e coa contornal

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, estrea o programa O noso reto solidario , co que pretende identificar e propulsar iniciativas dentro da economía social que resulten innovadoras e que destaquen pola súa implicación rural e polo compromiso co emprego inclusivo.

Roberto Rivas, Amicos e Marcelino Botín–Sanz de Sautola y López– a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade pon en marcha esta iniciativa para seguir a apoiar o emprendemento na economía social e poñer en valor a súa implicación co ámbito local e rural a través de proxectos sustentables, competitivos, que atraian talento e sexan inclusivos coas persoas e coa contorna.

No marco do proxecto identificaranse, nun inicio, entidades da economía social que destaquen polas súas ideas innovadoras. Contribuirase con isto a fomentar novos nichos de emprego que propicien o arraigamento da poboación e a impulsar o papel da muller no medio rural. Tamén se porán en valor propostas dirixidas a colectivos vulnerables, persoas mozas, desempregadas ou con discapacidade.

O programa quere impulsar o desenvolvemento de iniciativas que avoguen por novos produtos, servizos ou liñas de negocio baixo modelos inclusivos e sustentables. Fomentaranse ademais propostas baseadas en experiencias de economía verde e circular e que contemplen un propósito social.

Entre outras bondades, impulsarase a interrelación agro–cidade con proxectos que avoguen polo artellamento entre as necesidades e os vencellos entre ambas as dúas contornas.

Para financiar o programa, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, aboará un total 25.000 euros ás fundacións coas que colabora.

A Xunta proporcionará ás entidades participantes itinerarios prácticos para desenvolver as súas ideas de negocio, apoio profesional e orientación para enfocar a dixitalización da proposta. Completarase o acompañamento coa mentorización experta, asesoramento xurídico e/ou tecnolóxico.

O noso reto solidario

aspira a visibilizar proxectos con enorme valor para xerar emprego e dinamizar contornas e a crear unha rede de contactos entre as entidades beneficiarias e outras empresas, institucións ou organizacións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando