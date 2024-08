A Xunta impulsa esta fin de semana en Mondariz a divulgación dos oficios artesanais

A Fundación Artesanía de Galicia patrocina dous obradoiros de balde especializados en estampaxe coa técnica do Gyotaku e nas cianotipias, impartidos por Peixesapop

A programación da 35ª Feira dos Oficios Artesanais –que se celebra entre mañá e domingo na Praza de Mondariz– ábrese hoxe co pregón do artesán Álvaro M. Leiro, especializado en cestería de palla

O pregoeiro foi recoñecido no ano 2023 co Premio Nacional de Artesanía outorgado polo Ministerio de Industria e Turismo como Premio Nacional de Artesanía e co Premio Mestre Artesán ao Mellor Artesán de Vangarda do Círculo Fortuny





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando