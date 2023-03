A Xunta estuda posibles localizacións para implantar unha nova base de unidade operativa en Lobios e reforzar a loita contra os incendios na contorna do Parque Natural do Xurés

Normal 0 21 false false false

Lobios (Ourense), 7 de marzo de 2023

O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, vén de manter un encontro coa alcaldesa de Lobios, Carmen Yáñez, para analizar posibles localizacións de cara a implantar unha nova Base de Unidade Operativa (BUO) nesta localidade ourensá, co gallo de reforzar a loita contra os incendios na contorna do Parque Natural Baixa Limia–Serra do Xurés.

Estas instalacións que se están a estudar véñense sumar a outras que está impulsando ou avaliando a Consellería do Medio Rural nesta mesma área, como o BUO que se comezará a construír este mes de marzo en Muíños –con estrutura en madeira de piñeiro e castiñeiro, para albergar distintos efectivos do Servizo de prevención e extinción– ou as melloras proxectadas en Bande, sede do distrito forestal XV–A Limia.





