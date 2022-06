A Xunta estende o modelo plurilingüe ás escolas de arte e superiores de deseño en Galicia o vindeiro curso

Coa implantación do PluriArt nestas ensinanzas de réxime especial, dáse cumprimento a un dos obxectivos da Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras

Poden optar a esta convocatoria específica a Pablo Picasso da Coruña, a Ramón Falcón de Lugo, a Mestre Mateo de Santiago e a Antonio Faílde de Ourense

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022

A Xunta de Galicia estende o vindeiro curso o modelo de ensino plurilingüe ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño que se imparten nas Escolas Superiores de Arte e Deseño en Galicia.

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades vén de abrir o prazo para que os catro centros públicos que imparten estas ensinanzas en Galicia (Pablo Picasso na Coruña, Ramón Falcón en Lugo, Mestre Mateo en Santiago e Antonio Faílde en Ourense) poidan acollerse a esta nova liña que completa o modelo plurilingüe xa implantado nas etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato e Formación Profesional.

Diario Oficial de Galicia

Cumprimento da Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras

Con esta medida dáse cumprimento a un dos obxectivos recollidos na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, Edulingue 2030, que inclúe entre os seus obxectivos estender o plurilingüismo ás ensinanzas de réxime especial.

Esta Estratexia, dotada con 83M? para a súa primeira fase de implantación de catro anos, ata 2025, está enfocada a consolidar e ampliar os programas de éxito desenvolvidos na última década e impulsar accións de alto impacto e especialización vinculados á inclusión, a innovación e a internacionalización.

100.000 alumnos beneficiados

O modelo plurilingüe, que arrancou en Galicia no curso 2010–11 coa impartición de ata un terzo do horario lectivo nunha lingua estranxeira en 58 centros, hoxe está implantado en 465, conta 628 auxiliares de conversa e acada os 100.000 alumnos beneficiados fronte aos 12.500 con seccións bilingües que había no curso 2008/09.

A isto engádese o nivel de recoñecemento do alumnado a través dos bos resultados obtidos nas probas de certificación e do grao de satisfacción amosado polos docentes, xa que case o 99% dos profesores coordinadores deste programa manifestan estar moi satisfeitos cos resultados acadados.





