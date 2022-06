A Xunta espallará os concertos do Xacobeo en xullo e agosto por 9 concellos da provincia con arredor de 70 artistas de primeiro nivel para celebrar un Ano Santo extraordinario

A programación de “Concertos do Xacobeo” inclúe 16 eventos musicais nas comarcas da Coruña, Barbanza, Santiago e Costa da Morte, con actuacións de diferentes estilos que percorrerán vilas e cidades nun espectáculo descentralizado

A Coruña, 28 de xuño de 2022

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor,

presentou, esta mañá, a programación de Concertos do Xacobeo, un evento que espallará música e espectáculo por toda a provincia con arredor de 70 artistas de primeiro nivel que chegarán a varios concellos da provincia con 16 eventos musicais para celebrar un Ano Santo extraordinario.

No acto de presentación estivo acompañado por algúns dos principais promotores destes concertos e festivais que se atopan nestes momentos inmersos na organización dos mesmos que chegarán da man da Xunta ás cidades de Santiago e Coruña, e aos municipios de Fisterra, Ribeira, Ames, Arteixo, Padrón, Betanzos e Zas dentro dos eventos xa confirmados.

A Xunta de Galicia deseñou un espectáculo descentralizado que quere dar protagonismo ao carácter global dun evento internacional como é o Xacobeo que se espalla por varios concellos das comarcas da Coruña, Barbanza, Santiago e Costa da Morte. Así, durante os meses de xulllo e agosto, os coruñeses desfrutarán dunha oferta musical que terá un importante retorno económico nos lugares nos que se celebran os eventos musicais e que reforzará a sona internacional que o Ano Santo dá a Galicia.

Outras moitas figuras do panorama galego, nacional e internacional, ata sumar 70 artistas, participarán tamén importantes festivais que se van celebrar este ano da man do Xacobeo, como o Noroeste, Atlantic Pride Morriña Fest e Neox Music Day na cidade da Coruña, O Pasatempo e Betanzos, ou o Festival da Carballeira en Zas.

Os interesados poderán consultar a programación na páxina web concertosdoxacobeo.gal, que se irá actualizando periodicamente. Tamén poderán facelo nas distintas páxinas web e redes dos festivais e ciclos dos concertos previstos.

Pola súa banda, Trenor referiuse á ilusión e simbolismo que supón recobrar as grandes celebracións musicais que durante os últimos anos identificaron o Xacobeo. Salientou, ademais, o “enorme revulsivo” que estes concertos suporán para todos os profesionais da cultura e, por extensión do conxunto da economía galega, que esperan que o Ano Santo sexa un “verdadeiro dinamizador e un multiplicador tanto da actividade como do consumo cultural”.

O delegado da Xunta subliñou que “toda esta programación axudará para ter un verán estratosférico para o turismo na cidade e na provincia, reforzado coas iniciativas de Turismo de Galicia”.





