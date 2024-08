A Xunta destaca a rehabilitación do edificio dos antigos xulgados de Vigo na rúa Lalín como exemplo do compromiso do Goberno galego coa recuperación do patrimonio para novos usos

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, explicou hoxe que a iniciativa enmárcase no compromiso da Xunta pola rehabilitación do patrimonio e edificios emblemáticos para darlles un novo uso

O Consello do Goberno galego aprobou onte por case 19,4M? a licitación deste proxecto que dotará a asociacións e colectivos da cidade viguesa dun cento de espazos distribuídos en cinco das súas plantas

Puxo como exemplo de recuperación do patrimonio no concello con infraestruturas xa finalizadas como a Cidade da Xustiza e outras nas que se está a traballar como o Centro Integral de Saúde Olimpia Valenciaou as actuacións previstas tras a adquisición do Teatro Fraga





