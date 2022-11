A Xunta destaca que a fábrica de Windar en Navantia Fene consolidará o liderado de Galicia na industria de compoñentes da eólica mariña

Asegura que é un dos proxectos que marcará un antes e un despois na industria da zona, que se está preparando para ser un referente da transición enerxética xusta

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, asegurou esta tarde en Ferrol, durante á entrega do galardón empresarial Cofer ao presidente de Windar Renovables, Orlando Alonso, que a fábrica desta empresa en Navantia Fene consolidará o liderado de Galicia na industria de compoñentes da eólica mariña.

Conde explicou que este proxecto é un dos que marcará un antes e un despois na industria de Ferrol, que xunto con Eume e Ortegal se está preparando para ser un referente de transición enerxética xusta. Así, o proxecto de Windar no estaleiro de Navantia para a construción dunha fábrica de monopiles XXL ten xa un pedido en carteira para o parque eólico Moray West en Escocia.

Xunto con este proxecto destacan a planta de hidróxeno verde que Reganosa e EDP Renovables estudan implantar nas Pontes; a factoría de pneumáticos de Sentury Tire, tamén nas Pontes; a planta de valorización de residuos nas Somozas de Valogreene e Recinor; a futura fábrica coa que Ence busca completar o ciclo do papel en Galicia; a planta de electrolizadores de Repsol nas instalacións de Navantia; ou a factoría de compoñentes de eólica mariña de Nervión Naval Offshore no porto exterior de Ferrol.

O vicepresidente económico destacou a aposta que Galicia está facendo pola colaboración público–privada e amosou a súa esperanza de que o Goberno central se sume, axilizando a construción do taller de sub–bloques, dotando o dique seco do orzamento necesario para a súa execución e convocando canto antes o Perte do naval, para o que Galicia

–grazas á colaboración entre Xunta e Pymar– contará cunha oficina técnica de apoio ás pemes do sector.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando