A Xunta destaca no Grove o papel do asociacionismo no impulso aos mercados e prazas de abastos

? O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, e o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, visitaron hoxe na localidade pontevedresa o mercado municipal, cuxa asociación de profesionais colabora cada ano coa Administración autonómica na posta en marcha de diferentes actuacións e campañas

? A Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación impulsa diferentes accións para reactivar o consumo, entre as que destaca a segunda edición dos Bonos Activa Comercio, que se porá en marcha proximamente



Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

O Grove (Pontevedra), 6 de outubro de 2022

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, e o delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Luis López, visitaron hoxe o mercado municipal do Grove, onde destacaron o papel do asociacionismo no impulso aos mercados e prazas de abastos. Neste sentido, a Asociación de profesionais desta praza de abastos colabora cada ano coa Administración autonómica na posta en marcha de diferentes actuacións e campañas, obtendo apoios por preto de 60.000 euros nos últimos cinco anos.

Neste ámbito, a Xunta puxo en marcha recentemente un novo programa de axudas para continuar impulsando a dinamización das prazas de abastos e a creación dunha rede de mercados excelentes nos municipios galegos. A convocatoria, cuxo prazo de presentación de solicitudes remata hoxe, contempla axudas tanto para os concellos como para as asociacións e federacións de praceiros.

Ademais, desde a Administración autonómica impúlsanse diferentes accións para reactivar o consumo, entre as que destaca a segunda edición dos Bonos Activa Comercio, que se porá en marcha proximamente. Este programa impulsado pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación permitirá mobilizar máis de 17 millóns de euros en compras, fomentando deste xeito o consumo no comercio de proximidade. Os clientes poderán acceder a un bono desconto por un valor de 30 euros para as compras nos comercios adheridos. Cun orzamento que alcanza os 5 millóns de euros, este programa da Xunta súmase ás diferentes liñas de axudas específicas para o comercio galego promovidas pola Vicepresidencia económica, centradas en eidos como a transformación dixital e a modernización do sector.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando